Ein Puzzleteil

Die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft lässt sich durch CO 2 -Kompensationen nicht erreichen. Und dass sich ein Unternehmen, das seine Emissionen mit Zertifikaten ausgleicht, klimaneutral nennen darf, ist durchaus fragwürdig – CO 2 -kompensiert wäre als Ausdruck wohl passender. Doch auch wenn beim Emissionshandel noch viel Luft nach oben ist, stellt dieser für viele Unternehmen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, ein wesentliches Mittel dar – schließlich ist ein CO 2 -freies Leben und Wirtschaften bislang nur für wenige möglich. Zudem kann der Handel mit CO 2 -Zertifikaten dabei helfen, die Entwicklung neuer Technologien zur CO 2 -Reduktion anzustoßen und zu finanzieren. Abzulesen etwa an der deutschen Umwelt-NGO Atmosfair: Diese bietet nicht nur CO 2 -Kompensationen an, sondern hat kürzlich auch die erste Anlage zur Herstellung von CO 2 -neutralem Kerosin eröffnet. Reduktion, Innovation und Kompensation müssen gemeinsam gedacht werden, um die Menschheitsherausforderung Klimawandel zu bewältigen.