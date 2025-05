Chancen-Kontinent

Afrikanische Referenten hoben einmal mehr das demografische Potenzial des Kontinents hervor. Während das Durchschnittsalter in Österreich bei 43 Jahren liegt, beträgt es in Afrika 20 Jahre – ein klarer Hinweis auf die immense verfügbare Arbeitskraft wie auch auf die Innovationsbereitschaft der afrikanischen Bevölkerung. Diese Stärke betonte besonders die Nigerianerin Juliet Ehimuan, ehemalige Google Westafrika-Chefin und heute Beraterin von Tech-Start-ups (siehe auch Interview Seite 26). Hunderte Millionen afrikanische Internetnutzer seien offen für Veränderungen und innovative Lösungen. Wer hier die richtigen Marktbedürfnisse anspreche, könne schnell Fuß fassen.

Gewiss, so waren sich die Experten einig, erfordert wirtschaftliches Engagement in Afrika einen langfristigen Ansatz – „Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, wie Mariana Kühnel, Generalsekretär-Stellvertreterin der WKÖ, erklärte –, aber gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der Blick auf Überseemärkte wichtiger denn je, wie Kühnel ebenfalls betonte. Sie ortet in Afrikas unterschätzten Wachstumsmärkten zahlreiche Anknüpfungspunkte für österreichische Unternehmen.

Allein schon deshalb, weil Afrika die Weltregion mit dem raschesten Städtewachstum ist, was zu einem steigendem Bedarf an „Smart City“-Technologien, an Infrastrukur, Energie und Industrieerneuerung führt. Auch bei Digitalisierung, Umwelttechnik, Wasserwirtschaft, Gesundheitswesen oder Landwirtschaft können Austro-Unternehmen andocken.

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Afrika sind de facto minimal. Immerhin überschritten die Exporte seit 2022 jährlich die 2-Milliarden-Euro-Marke, was einem Prozent der Exportleistung entspricht. Das International Trade Center (ITC) errechnete ein für die heimische Wirtschaft nutzbares Exportpotenzial in Afrika in Höhe von zumindest weiteren zwei Milliarden Euro. Für den Schritt auf den Kontinent bietet die Außenwirtschaft Austria mit sechs Afrika-Standorten – in Kairo, Algier, Casablanca, Lagos, Johannesburg und Nairobi – Exportneulingen wie auch -profis tatkräftige Hilfte an.