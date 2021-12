Sanitärkrise: Die Herausforderung wächst

Der Zugang zu sicherer Sanitärversorgung ist ein eigenständiges Menschenrecht. Er ist auch in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung enthalten: Bis zum Jahr 2030 soll, so lautet Ziel 6.2 der Sustainable Development Goals, eine „angemessene und gerechte Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreicht und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende gesetzt sein“.

Aus heutiger Sicht wird die Welt diese Deadline verfehlen. In vielen ärmeren Ländern fehlt es an Strategien, um das komplexe Problem ganzheitlich anzugehen, an klaren institutionellen Zuständigkeiten, mitunter selbst an der Vorstellung, wie eine ordentliche Sanitärversorgung für Menschen am Land oder in der Stadt aussehen kann. Klar ist: Der in den Städten reicherer Länder übliche „Goldstandard“ – ein Wasserklosett mit Anschluss ans Kanalsystem und an eine Kläranlage – erfordert hohe Investitionen. Doch gerade in ärmeren Ländern kämpfen schon jetzt Regierungen mit der Herausforderung, ihren Bewohnern die notwendige Infrastruktur an Straßen, Strom, Wasser – und eben auch Abwassersystemen – bereitzustellen. Und die Bedingungen werden nicht einfacher. Prognosen der Vereinten Nationen zufolge sollen im Jahr 2050 rund 6,5 Milliarden Menschen in Städten leben, das wären 2,2 Milliarden Städter mehr als heute. 90 Prozent der künftigen Urbanisierung dürfte dabei in Subsahara-Afrika und in Asien stattfinden.

Hinzu kommen neue Risiken, auf die eine neue Studie der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ hinweist. Demnach werde der Klimawandel auch die Sanitärkrise verschärfen: Denn einerseits können Überschwemmungen und steigende Wasserspiegel WCs, Latrinen und Abwasserinfrastruktur zerstören. Andererseits könnte aufgrund extremer Hitze und Trockenheit das Wasser für klassische Toilettenlösungen fehlen: Ein Spülgang erfordert immerhin sechs bis zehn Liter Wasser, ein Mensch geht an die sechs Mal pro Tag aufs Klo.

Sanitärkrise: Erfolge gibt es

Die Welt braucht also nicht nur deutlich mehr Toiletten, sondern klimawandelresistente, nachhaltige und bezahlbare Systeme. Der globale Investitionsbedarf für eine angemessene Sanitärversorgung dürfte laut WHO bei 105 Mrd. Dollar pro Jahr liegen – aber jeder Dollar würde, so heißt es auch, mit einem fünffachen Return belohnt werden. Denn, wie es Sim knapp erklärt: „WCs sorgen für eine gesunde, produktive Bevölkerung und sind billiger als Spitäler und Medikamente.“

Angesichts des bis heute eklatanten Klomangels stellt sich die Frage: Hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren überhaupt etwas getan? Ja, das durchaus: 2001 zählte die Welt rund sechs Milliarden Menschen, von denen 2,6 Milliarden – also mehr als 40 Prozent – keine Toilette hatten, heute steht die Erde bei rund 7,9 Milliarden Bewohnern und zwei Milliarden (rund 25 Prozent) ohne WC. Und auch die Zahl der Menschen, die ihre Notdurft im Freien verrichten, wurde in etwa halbiert, ausgehend von 1,3 Milliarden im Jahr 2001. Der „State of the World‘s Sanitation“-Report, den WHO und UNICEF 2020 publizierten, hebt vor allem Verbesserungen in Ländern wie Äthiopien, Indonesien oder Nepal hervor, die dank politischem Willen und Partnerschaften gute Arbeit geleistet hätten. „Es ist einiges besser geworden“, sagt auch Mister Toilet, „am Ziel sind wir nur leider noch lange nicht.“