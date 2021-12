Die Bilanz stimmt

Die Wirtschaft muss radikal umgestaltet werden, fordern der ehemalige Unilever-CEO Paul Polman und der Nachhaltigkeitsexperte Andrew Winston. In ihrem gemeinsamen Buch appellieren sie an Unternehmen, sich neu auszurichten und Ziele so zu setzen, dass Gesellschaft, Umwelt und globale Wirtschaft „netto positiv“ aussteigen, also von den unternehmerischen Aktivitäten profitieren. Praxisnah zeigen sie auf, wie eine solche Neuaufstellung gelingen kann und warum es sich auch für Unternehmen selbst lohnt. Ein kurzweiliger, inspiriender Leitfaden für die Businesswelt.

Paul Polman, Andrew Winston: Net Positive, Harvard Business Review Press 2021, 352 Seiten, EUR 27,99