Man sitzt im Auto und steht. Und steht. Dann bewegt sich die Wagenkolonne für einen Moment. Schon steht man wieder. Und wartet. Und steht. Man blickt aus dem Wagenfenster: Rückfenster, Autodächer, Busse, Rikschas. Dazwischen schlängeln sich Mopedtaxis hindurch, Straßenverkäufer preisen ihre Waren an und klopfen an die Fensterscheiben, um Snacks, Getränke oder Handykarten anzubieten. Dann kommt der Verkehr in Bewegung. Kurz. Dann steht man wieder. Und wartet. Und steht. Hat man einen wichtigen Termin, darf man nun langsam nervös werden.

Wer in Städten wie Dhaka, Jakarta oder Nairobi unterwegs ist, kennt solche Verkehrsstillstände. Sie gehören dort zum Alltag. Immer mehr Schwellen- und Entwicklungsländer sind mit einem wachsenden Verkehrsaufkommen konfrontiert, das die Ballungszentren undurchdringlich macht. Erhöhter Verkehr ist dabei ökonomisch gesehen nicht unbedingt eine schlechte Nachricht für diese Länder, sondern ein Indikator für zunehmenden Wohlstand. Die Mittelschicht wächst, immer mehr Menschen können sich ein Auto leisten. Das erhöhte Verkehrsaufkommen ist auch eine Folge der zunehmenden Verstädterung. Gerade Städte treiben den Wohlstand an, da in ihnen die Wirtschaft konzentriert und schneller wachsen kann.

Nairobi etwa hatte im Jahr 1965 rund 380.000 Einwohner, heute drängen sich im gesamten Ballungsraum etwa sieben Millionen. Die Infrastruktur kommt mit der rasanten Entwicklung nicht mit. Freilich gibt es auch in Städten westlicher Industrieländer Staus – New York oder London sind Beispiele dafür. Überhaupt ist ein gewisses Stauaufkommen in Großstädten, in denen die Mobilität steigt, schlicht unvermeidbar, wie der Entwicklungsökonom Yi Jiang in einem Beitrag für die Asian Development Bank konstatiert. Doch generell gilt: Je geringer die Wirtschaftskraft eines Landes ist, desto langsamer rollt der Verkehr.

Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie der privaten Forschungsorganisation National Bureau of Economic Research aus den USA. Für ihre Untersuchung haben die Forscher Google Maps Daten von mehr als 1.200 Städten herangezogen und verglichen. Das Ergebnis: Am schnellsten fließt der Verkehr in Städten der USA, in Saudi-Arabien oder Australien. Die langsamsten Städte befinden sich allesamt in Schwellen- und Entwicklungsländern. Zu den Top 10 der langsamsten Städte überhaupt gehören Dhaka, die Hauptstadt von Bangladesch, Lagos in Nigeria und Manila auf den Philippinen.

Laut den Forschern ist es dabei nicht einmal unbedingt die Verkehrsdichte, die die Städte so verlangsamt. Denn die gibt es auch in US-Städten. Doch haben diese eine Vielzahl an breiten, gut asphaltierten Straßen, auf denen der Verkehr dahinrollen kann. In Bangladesch hingegen bewegt sich der Verkehr so langsam, „weil seine Städte von vielen Wasserläufen durchquert werden, dichter bevölkert sind und weniger große Straßen für den Verkehr haben“, analysieren die Forscher. Und dies sind die äußerst negativen ökonomischen Folgen der Verkehrsverlangsamung: Je länger Waren unterwegs sind, desto höher sind die Transportkosten. Laut der Bangladesh University of Engineering and Technology lag der Schaden für Bangladeschs Wirtschaft infolge des Verkehrschaos auf den Straßen von Dhaka im Jahr 2020 bei 6,5 Milliarden Dollar.