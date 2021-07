Das Klima am Schirm

28.06.2021 Österreichs größte private TV-Sendergruppe ProSiebenSat.1 Puls 4 informiert ihre Zuseher seit einigen Wochen verstärkt über die Klimakrise. Im Rahmen der Sendereihe Klimaheldinnen werden fundierte Fakten rund um den Klimawandel in kurzen Lernvideos präsentiert, die in enger Abstimmung mit dem Wissenschaftsnetzwerk ClimateScience entstehen. Mit der im Frühjahr lancierten Strategie „4Sustainability“ möchte das Unternehmen Fortschritte in den Bereichen „Umwelt“, „Gesellschaft & Public Value“ und „Vielfalt“ erzielen. So kündigte die Gruppe unter anderem an, bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität zu erreichen, bei Veranstaltungen und Produktionen ökologische Aspekte zu berücksichtigen sowie neue Corporate Volunteering-Projekte aufsetzen zu wollen.

Foto: Pro-SiebenSat.1 Puls 4