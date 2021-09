Digitale Nachhaltigkeit

13.09.2021 Unter dem Titel „Digi for SDG – Die neue DNA für die Wirtschaft“ geht am 21. Oktober der 16. CSR-Tag als hybride Veranstaltung über die Bühne. Sowohl an der Fachhochschule Wiener Neustadt als auch online kommen nationale und internationale Experten aus Theorie und Praxis zusammen, um darüber zu diskutieren, wie sich digitale Innovationen, Prozesse und Konzepte für nachhaltiges Wirtschaften einsetzen lassen. Bei der von der Unternehmensplattform respACT organisierten Veranstaltung soll die Verknüpfung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit anhand konkreter Anwendungsfelder wie Abwärmenutzung oder Erneuerbare Energien veranschaulicht werden. Als Keynote-Speaker konnte der bekannte deutsche Philosoph Richard David Precht gewonnen werden.

Foto: FH Wiener Neustadt