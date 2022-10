Intelligent zirkuliert

3.10.2022 Unter dem Titel „Künstliche Intelligenz & Kreislaufwirtschaft“ geht am 13. Oktober der 17. CSR-Tag in Wien über die Bühne. Bei der von der Unternehmensplattform respACT organisierten Veranstaltung diskutieren 50 Experten einen Tag lang über die Notwendigkeit, Rohstoffe in einer Kreislaufwirtschaft endlos zirkulieren zu lassen – ein Thema, das aufgrund von gestörten Lieferketten, Ressourcenmangel und hohen Rohstoff- und Energiepreisen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Keynotes halten Ladeja Koir, Co-Vorsitzende der European Circular Economy Stakeholder Platform, und Josef Scheidl, CEO der Brantner Environment Group.

Foto: APA/Krisztian Juhasz