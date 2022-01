Wie kann das weltweit zur Verfügung stehende Kapital einen Weg in Unternehmen finden, die mit ihrem Geschäftsmodell die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals SDG) adressieren? „Impact Investment“ verspricht genau das, nämlich eine gleichrangige Berücksichtigung von finanziellen und sozialen & ökologischen Zielsetzungen.

Nicht nur institutionelle Investoren wie Pensionskassen legen dabei Wert darauf, dass finanzielle Rendite und gesellschaftlicher Impact gleichrangig betrachtet werden, auch für private Anleger wird diese Investitionsform immer attraktiver, was sich in den stetig wachsenden Angeboten von Kommerzbanken und privaten Intermediären niederschlägt. Nur wenige Investmenthäuser orientieren sich bei der Gestaltung dieser Finanzinstrumente jedoch an den speziellen Rahmenbedingungen in Entwicklungsländern und bieten rendite-orientierte Produkte, die beispielsweise afrikanische Unternehmen in den Fokus nehmen.

Im Rahmen des corporAID Multilogues „Impact Investment“ – online am 02. Februar 2022 von 15.30-17.00 Uhr – werden die Entwicklungen der vergangenen Jahre in diesem Bereich aufgezeigt und kritisch beleuchtet werden: