Veranstalter: respACT

Wann: 16.10.2024, 15:00–16:00 Uhr

Wo: Bank Austria Unicredit-Center, Am Kaiserwasser, 1220 Wien

Was braucht es für erfolgreiche Multi-Stakeholder-Partnerschaften zur Lösung von Nachhaltigkeitsherausforderungen? Welche Faktoren und Strukturen tragen dazu bei, dass diese Partnerschaften effektiv funktionieren und einen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen? Im Rahmen dieses interaktiven Workshops wollen wir Schlüsselelemente für die Strukturierung erfolgreicher CSR-Projekte vorstellen. Darüber hinaus werden wir Learnings aus Good Practices diskutieren und in den eigenen Kontext übertragen. Seien Sie dabei und lernen Sie, wie Sie durch gezielte Kooperationen nachhaltige Lösungen entwickeln und Synergien optimal nutzen können.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Begleitung erfolgreicher Multi-Stakeholder-Kooperationen zur Förderung globaler Nachhaltigkeit haben wir einen umfangreichen Fundus an Wissen und Best Practices gesammelt. In diesem Workshop möchten wir dieses Wissen teilen und im Austausch mit den Teilnehmenden weiterentwickeln. Gemeinsam können wir effektive Strategien entwickeln und nachhaltige Lösungen fördern, die einen echten Mehrwert für alle Beteiligten schaffen.

Weiterführende Information und das vollständige Programm finden Sie hier: www.csrtag.at

Informationen zu den Sessions gibt es hier: https://www.csrtag.at/sessions

