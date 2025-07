Datum: 28. August 2025 | 10:00 – 11:00

Wo: online | MS Teams – Anmeldelink

Globale Lieferketten stehen zunehmend unter Druck. Geopolitische Spannungen, Lieferengpässe, neue Regulierungen und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen fordern Unternehmen heraus, ihre Beschaffungsstrategien laufend zu überdenken und widerstandsfähiger, nachhaltiger und vielfältiger aufzustellen. Vor allem Märkte in Entwicklungs- und Schwellenländern bieten ein wachsendes Angebot an hochwertigen und nachhaltig produzierten Gütern – von Naturrohstoffen, zertifizierte Bio-Lebensmitteln bis hin zu digitalen Services und Produkten. Jedoch ist der direkte Handel mit Unternehmen aus diesen Märkten mit einer Vielzahl an Hürden verbunden. Dazu zählen unter anderem fehlende Markttransparenz, abweichende Standards, mangelnde Erfahrung im internationalen Logistik- und Zollwesen sowie administrative Barrieren und beidseitige Vertrauensdefizite. Importförderprogramme können hier unterstützen und einen Benefit für importierende sowie exportierende Unternehmen schaffen.

corporAID Multilogue widmet sich der Frage, wie Unternehmen ihre globale Lieferketten diversifizierter, resilienter und nachhaltiger gestalten können und welchen Beitrag Importförderprogramme leisten können. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Impulse, die zu einer Diskussion rund um Herausforderungen, Lösungsansätzen und Chancen durch gezielte Importförderung anregen.

Impulse liefern u.a. Julia Bellinghausen vom deutschen Import Promotion Desk (IPD), Angela Reithuber von Josef Manner & Comp. AG und Jutta Rasel von der Bundessparte Handel der WKÖ.

Key Take-Aways

Einblicke in Aufbau und Steuerung von Handelsbeziehungen mit Partnern in Entwicklungs- und Schwellenländern

Internationale Erfahrung zur Etablierung eines Importförderprogramms

Erkenntnisse über potenzielle neue Märkte zur Diversifizierung der Lieferkette

Programm

10:00 Begrüßung

10:05 Lieferkettenmanagement bei Josef Manner & Comp. AG

Mit welchen Herausforderungen ist Manner bei der Beschaffung von Rohstoffen aus Schwellen- und Entwicklungsländern konfrontiert?

Angela Reithuber, ESG Manager, Josef Manner & Comp. AG

10:15 Praxis der Importförderung

Welche Rolle spielt der IPD bei der Bewältigung der Herausforderungen Lieferketten zu diversifizieren und direkter zu gestalten? Welche Erfolgsfaktoren und lessons learned gibt es bis jetzt?

Julia Bellinghausen, Leiterin IPD, Deutschland

10:25 Die Rolle des österreichischen Handels

Wie kann der Handel die Etablierung resiliente und nachhaltige Lieferketten unterstützen? Welche Chancen und Herausforderungen entstehen dadurch?

Jutta Rasel, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Bundessparte Handel Wirtschaftskammer Österreich

10:35 Paneldiskussion, Q&A

11:00 Ende