Wann: 7. November 2023, 10:00-11:30 Uhr

Wo: online

Wir laden Sie herzlich zu unserem bevorstehenden Multilogue am 7. November ein, bei dem wir einen tiefen Einblick in die Zukunft des grünen Wasserstoffs, insbesondere in Bezug auf das Herstellungspotential in Entwicklungs- und Schwellenländern, werfen werden.

Grüner Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung, insbesondere in industriellen Prozessen. Von Namibia bis Chile bieten viele Schwellen- und Entwicklungsländer ideale Bedingungen für die Produktion von Solar- und Windenergie, die für die Herstellung von grünem Wasserstoff erforderlich sind. Doch trotz des enormen Potenzials sind die Herstellungskosten noch hoch, und es fehlt an der notwendigen Infrastruktur für Transport und Speicherung. Darüber hinaus erfordert der Export von grünem Wasserstoff eine weitgehende Dekarbonisierung der Energieerzeugung im Herstellungsland. Dies wirft wichtige Fragen zu Rahmenbedingungen, Wirtschaftlichkeit und sozioökonomischem Umfeld auf, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten davon profitieren.

In unserem Multilogue werden Experten diese drängenden Fragen erörtern und die Voraussetzungen für die Zukunft des grünen Wasserstoffs beleuchten. Wir werden auch erkunden, welche Rolle Österreich in diesem globalen Energiewandel spielen kann.

Speakerinnen und Speaker:



Judith Neyer (BMK) Leiterin – Strategische Energiepolitik

Hamead Ahrary (Verbund) Director Hydrogen

Helmut Kantner (Austria Energy) Managing Director

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, mehr über die Zukunft der nachhaltigen Energiegewinnung zu erfahren und wie Sie daran teilhaben können. Melden Sie sich noch heute an!

Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion und hoffen auf zahlreiche Teilnahme aus unserer corporAID Community.