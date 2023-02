Zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung rufen die Vereinten Nationen explizit den Privatsektor auf, an deren Umsetzung mitzuwirken. Von zentraler Bedeutung für die Zielerreichung bis 2030 sind substanzielle Verbesserungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Dazu sind Investitionen in Klimaschutz-relevante Projekte und Unternehmen (z.B. in den Bereichen erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft oder (Ab)wasser-Management) notwendig – insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern.

Hoch dotierte internationale und europäische Fonds und Initiativen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz verdeutlichen die Bereitschaft, globale Wertschöpfungsketten in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten in Richtung Klimaneutralität zu transformieren. Dazu zählen beispielsweise die „EU Global Gateway“-Initiative der Europäischen Kommission, der „Green Climate Fund“ des UNFCC oder auf nationaler Ebene die „African-Austrian SME Investment Facility“ der österreichischen Entwicklungsbank. Die Programme verfolgen das Ziel, den Privatsektor zu aktivieren und ihn als zentralen Akteur bei der Erreichung der internationalen Klimaziele zu verankern.

Unternehmen können durch die bereitgestellten Finanzmittel einerseits ihre eigene Transformation hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen vorantreiben und andererseits neue Marktsegmente erschließen. Dies betrifft insbesondere neue Geschäftschancen in Schwellen- und Entwicklungsländern, auf die sich eine Vielzahl internationaler Fonds fokussieren. Es stellt sich jedoch die Frage, wie die vorhandenen Finanzmittel konkret von Unternehmen abgerufen werden können. Wie kann eine Beteiligung bei Investitionen in den Klima- und Umweltschutz für Unternehmen aussehen und wie wird es möglich, auf freigesetzte Finanzmittel zuzugreifen? Welche Programme und Anknüpfungspunkte stehen zur Verfügung, um nachhaltige Geschäftsmodelle in Schwellen- und Entwicklungsländern aufzubauen? Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum des Multilogues.