Afrika ist ein Kontinent mit zahlreichen Herausforderungen, der aber mit seiner boomenden Startup-Szene, einem wachsenden Tech-Ökosystem und einem hohen Potenzial für innovative Geschäftslösungen auch zahlreiche Chancen bietet. Die weltweit am schnellsten wachsende junge und technikaffine Bevölkerung verwandelt Herausforderungen in verschiedenen Bereichen in Chancen und schließt Lücken in der Infrastruktur für wichtige Dienstleistungen: mobile Apps für Finanzdienstleistungen, Telemedizin, E-Commerce, Agrartechnologie und digitale Bildung sind nur einige davon. Ein Unternehmen in Afrika zu gründen, gestaltet sich jedoch oftmals schwierig und externe Unterstützung ist erforderlich. Doch welche Werkzeuge und Instrumente stehen afrikanischen Gründern zur Verfügung, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen, ihre Ideen marktfähig zu machen und nachhaltig erfolgreich zu werden?

Eines dieser Instrumente ist der Kofi Annan Award for Innovation in Africa (KAAIA), der afrikanischen Unternehmerinnen und Unternehmern im Sozialbereich beim Schritt vom Start-up zum Scale-up hilft. Die KAAIA-Gewinner erhalten 250.000 EUR an Fördermitteln, nehmen an einem Innovations-Bootcamp teil, erhalten internationale Sichtbarkeit und werden von einem Netzwerk an Mentoren und Expertinnen unterstützt. Der Preis wurde im Juli 2022 an drei afrikanische Unternehmen vergeben, die sich unter den 330 Bewerbern durchgesetzt haben.