Africa Ariño ist Professorin für Strategisches Management an der IESE Business School der Universität Navarra in Spanien und Inhaberin der Joaquim Molins Figueras Stiftungsprofessur für Strategische Allianzen. Sie promovierte in Management an der University of California, Los Angeles (UCLA) und forscht zu Governance und dem Management interorganisationaler Beziehungen, insbesondere dem Design und der Dynamik strategischer Allianzen.