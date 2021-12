Wussten Sie, dass es einen offiziellen Tag der Hängematte gibt, der alljährlich am 22. Juli gefeiert wird? Hängematten gelten universell als Symbol für Entspannung – was sie wiederum zum idealen Weihnachtsgeschenk für stressgeplagte als auch reiselustige Mitmenschen macht. Die corporAID Redaktion empfiehlt das Modell „Original Hammock Starter“ des österreichischen Herstellers Ticket to the Moon. Diese sind aus hautfreundlicher, leichter und dennoch starker Fallschirmseide (OEKO-TEX® Standard 100), in Handarbeit gefertigt und stammen aus fairer, nachhaltiger Produktion in Bali.

Preis: €59.95

Erhältlich online unter https://www.ticketothemoon.at, im Flagshipstore Herklotzgasse 21, 1150 Wien, Weltladen Hafengasse 13, 1030 Wien, in der Südwind-Filiale Mariahilfer Straße 8, 1070 Wien und in ausgewählten Outdoorshops (Bergfuchs, Treksport und Steppenwolf).