Dachziegel aus Altplastik: Cool, chic und öko

Die aktuelle Herausforderung besteht darin, stets ausreichend Altplastik zur Verfügung zu haben, um die Maschinen auszulasten, die auf die Verarbeitung von zwei Tonnen pro Tag ausgelegt sind. „Es mangelt nicht an Plastikmüll“, erklärt Sagmeister, „aber man kann diesen nicht irgendwo kaufen wie Sand. Und Kooperationen mit Deponien sind schwierig. Daher müssen wir unser eigenes landesweites Plastiksammelsystem aufbauen.“

Für den Ausbau der Müllsammlung gewann Sagmeister ab April 2023 die ADA als Finanzierungspartner. ADA-Programmmanager Maximilian Zangl erklärt, „dass durch diese Wirtschaftspartnerschaft ein funktionierendes Unternehmen in Afrika bei der Verbesserung seines Umfelds unterstützt werden soll, wodurch neue Arbeitsplätze und Einkommenschancen entstehen“.

Nächste Schritte für Amabo

In Vorbereitung des Projekts erkämpfte sich Sagmeister eine Müllsammellizenz. Und mit den Bürgermeistern zweier Städte wurden viel versprechende Vorgespräche über die Einrichtung von Müllsammelstellen geführt, an denen die Bevölkerung Altplastik gegen Geld oder Gutscheine abgeben kann. Solche Stellen soll es landesweit geben, eine App soll den Handel und Austausch erleichtern. Dazu sollen Subunternehmen engagiert, ausgebildet und ausgestattet werden, die bereits zerkleinertes Plastik liefern. Außerdem strebt Amabo Plastik-Abnahmeverträge mit Hotels, Großbetrieben und Baumärkten an. „Wir nehmen ihnen das Material ab, das ansonsten oft wild entsorgt oder verbrannt wird“, sagt Sagmeister. Sie verspricht sich langfristig auch viel von bewusstseinsbildenden Maßnahmen. Amabo hat bereits zwei Mitarbeiter für den Umweltunterricht in Schulen abgestellt und plant dies auszuweiten.