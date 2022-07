Österreich ist ein Land der Wälder: Auf vier Millionen Hektar, also fast der Hälfte des Staatsgebiets, wachsen Bäume. Sie tun dies überwiegend im Privatbesitz: Rund 145.000 Eigentümern gehören 82 Prozent der heimischen Waldflächen. Und: Ein erheblicher Teil von ihnen besitzt Wälder, die nur einige Hektar groß sind.

Wer auch nur über etwas Garten oder Feld verfügt, könnte sich der großen Gruppe der kleinen Waldbesitzer anschließen – schon ab hundert Quadratmetern ist man dabei. Denn diese Fläche reicht für einen so genannten Miyawaki-Wald. Dahinter steckt eine vom japanischen Botaniker Akira Miyawaki (1928-2021) entwickelte Anpflanzmethode, mit der sich innerhalb weniger Jahre kompakte Miniwälder hochziehen lassen. Wie das funktioniert? Möglichst viele und unterschiedliche heimische Baum- und Straucharten werden so dicht in aufbereitete, lockere Erde gesetzt, dass jede Pflanze um einen Platz an der Sonne kämpft. „Wenn man es richtig macht, schießt der Wald ziemlich rasch in die Höhe. Ein hundertjähriger Wald ist auf diese Weise in nur zehn Jahren realisierbar“, erklärt Shubhendu Sharma.

Wäldchen für die Stadt

Sharma ist Wirtschaftsingenieur und lebt in der indischen Metropole Bangalore. Seit elf Jahren berät er mit seinem Unternehmen Afforestt Einzelpersonen, Gemeinden und Unternehmen auf der ganzen Welt, wie sie grüne Vielfalt auf kleiner Fläche schaffen können. Dreitausend dieser Minidschungel gibt es bereits, Sharma war persönlich in 170 Projekte involviert. Tiny Forests werden heute auf Fabriksarealen und Schulgeländen, in Parks und Innenhöfen, in Gärten und neben Polizeistationen errichtet – und sie gedeihen in klimatisch unterschiedlichen Ländern wie in den Niederlanden, in Singapur, in Jordanien oder Tansania. Übrigens gibt es auch Pläne für einen Miyawaki-Wald im 22. Bezirk in Wien.