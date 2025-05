corporAID Multilogue

Co-Creating the Future of Global Business:

Skills, Leadership and Partnerships in Emerging Markets

ZEIT: Dienstag, 13. Mai 2025 | 16:30–18:00 Uhr

ORT: 5P – Brahmsplatz 3, 1040 Wien

Der corporAID Multilogue Co-Creating the Future of Global Business beleuchtet, wie europäische Unternehmen effektive und nachhaltige Partnerschaften in Emerging Markets aufbauen können. Im Zentrum steht die Frage, welche Kompetenzen lokale Unternehmerinnen und Unternehmer benötigen, um erfolgreich mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten. Impulse aus der Praxis liefern konkrete Einblicke in Business and Leadership Development Programme mit Fokus auf Afrika. Als Good Practice Initiativen werden das African German Young Leaders in Business-Programm (AGYLE) und das kenianische Institute for Small Business Initiatives (ISBI) vorgestellt.

Die Veranstaltung richtet sich an österreichische Unternehmensvertreter (insbesondere mit internationalem Bezug), Stakeholder aus der Entwicklungszusammenarbeit, Wissenschaft und Verwaltung sowie Young Professionals, Entrepreneurs & Alumni internationaler Programme.

Key Takeaways:

– Denkanstöße für internationales Talent Development

– Perspektiven auf betriebliche Weiterbildungsprogramme mit Fokus auf neue (außereuropäische) Märkte

– Insights und Austausch zu Coaching-Programmen für Teilnehmende aus anderen Kulturen