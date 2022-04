Haus des Klimaschutzes

Klimaneutralität bis 2040 – so lautet das ambitionierte Ziel der Bundesregierung. Wie die Vorgabe tatsächlich erreicht werden kann, soll unter anderem das neue Climate Lab vorzeigen. Auf tausend Quadratmetern Fläche entsteht in der Wiener Spittelau derzeit Österreichs erster Innovationshub rund um Klimaschutz. Ab September sollen hier Unternehmen, Start-ups, NGO und Wissenschafter neue Ideen und Allianzen schmieden, um praktikable Lösungen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel hervorzubringen. Das Climate Lab ist eine Initiative des Klima- und Energiefonds und wird im Rahmen einer Kooperation von Impact Hub, Wien Energie und EIT Climate-KIC umgesetzt.

Foto: Klima- und Energiefonds/APA-Fotoservice/Juhasz