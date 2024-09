Wenn Franz Hofer in ein neues Land kommt, geht er als erstes in den Supermarkt. Dort schaut er sich an, wie die Eier verpackt sind. „Und dann weiß ich, was ich anders machen muss als meine Konkurrenten.“ Franz Hofer ist CEO und zu 98,5 Prozent Eigentümer von Ovotherm. Die niederösterreichische Firma ist Weltmarktführer bei Eierverpackungen. In Zahlen bedeutet das: Rund 8 Milliarden verpackte Eier pro Jahr, rund 90 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen, das sich in einem unscheinbaren Gebäude im Wiener Neudorfer Industriegebiet befindet und dort 22 Mitarbeiter beschäftigt, ist damit ein klassischer Hidden Champion: Eine Firma, die vor allem Brancheninsidern bekannt und in ihrer Nische international erfolgreich ist. Wobei Ovotherm trotz allen Wachstums in seiner Nische bleiben will. „Wir verstehen das Eiergeschäft, weil wir nichts anderes machen. Wir könnten mit unseren Maschinen so viel machen, aber ich habe keine Ahnung von Himbeeren“, betont der Unternehmer.

Bei Eiern hingegen hat Ovotherm auch keine Scheu, nicht nur in neue Märkte, sondern auch auf neue Kontinente zu gehen. Die Kunden sind Lieferanten von Supermärkten: etwa große Eierfarmen und Unternehmen, die mit Eiern handeln. Er denke aber immer vom Markt her, sagt Hofer, und sondiere, ob seine Firma dort eine Chance habe. Ist dies der Fall, „liegt es an uns, den Kunden unsere Produkte und Lösungen anzubieten. Denn das beste Produkt bringt nichts, wenn es nicht gekauft wird.“



Ausschlaggebend ist das Käuferverhalten in Supermärkten, und dieses ist regional unterschiedlich: Am europäischen Markt etwa bestehen viele Konsumenten auf Kartonverpackungen, weil sie diesen Einkauf als nachhaltig erachten. Ovotherm bietet jedoch Verpackungen aus Plastik an. Diese werden zwar ausschließlich aus recyceltem Material hergestellt, nämlich aus gebrauchten Trinkflaschen. Doch dringt dieses Nachhaltigkeitskonzept nicht zu den Kunden durch, sie sehen nur das Plastik. Das hat für Ovotherm spürbare Konsequenzen: War der europäische Markt vor gut zehn Jahren noch für mehr als die Hälfte des Geschäfts verantwortlich, liegt sein Anteil laut Hofer jetzt nur noch bei um die zehn Prozent.

Auch deswegen werden andere Märkte, etwa in Asien, für Ovotherm immer interessanter: Dort bevorzugen die Käufer transparente Verpackungen. Sie wollen die Eier nämlich begutachten, außerdem ist Karton für das in vielen Ländern oft feuchte Klima eher ungeeignet. Und noch ein weiterer Faktor trägt zur Attraktivität aufstrebender Schwellenländer bei: Es gibt dort immer mehr Supermärkte, weil die Mittelschicht erstarkt und die Urbanisierung voranschreitet. Am schnellsten werden Supermärkte laut dem Marktforschungsinstitut Modor Intelligence in den kommenden fünf Jahren im asiatisch-pazifischen Raum wachsen. Dort hat Ovotherm seine Präsenz nun verstärkt und ein Werk in Malaysia errichtet.

Drehscheibe Malaysia

Malaysia ist eine Logistikdrehscheibe: Ovotherm kann von dort aus nun verstärkt den asiatisch-pazifischen Markt bedienen. Die Fabrik mit 35 Mitarbeitern befindet sich in Port Klang, nur 1,5 Kilometer vom nächsten Containerhafen entfernt. Es ist das erste eigene Werk, das Ovotherm errichtet hat. Ansonsten lässt Ovotherm in Mexiko, der Türkei und in Ungarn für sich produzieren. Hofer räumt ein, dass man bei der Errichtung des Werkes Lehrgeld bezahlen musste. „Wir haben gewusst, welche Maschinen und Werkzeuge wir brauchen, doch der Teufel steckt im Detail“, berichtet er. „Wenn es etwa darum geht, wo die Kompressorleitung für die Druckluft jetzt wirklich liegt.“ Dafür verfügt man nun über ein Modell für weitere Werke, sagt Hofer. „Die nächste Fabrik wird genauso aussehen. Wir haben bereits einen Wasser-, Elektro- und Druckluftplan. Und die Maschinen werden wir in derselben Reihenfolge aufstellen.“

Hofer geht davon aus, dass er in Zukunft weitere eigene Werke errichten wird. „Unser Geschäft hat sich fundamental verändert, die Globalisierung scheint tot zu sein“, analysiert er. So habe sein Unternehmen während der Coronakrise von einem Tag auf den anderen vorübergehend das gesamte Geschäft in Lateinamerika verloren, weil der Preis für einen Container sich fast verfünffacht hatte. Und der Transport aus der Türkei nach Saudi-Arabien dau­ert mittlerweile nicht mehr sechs, sondern 45 Tage, da die Schiffe nun um Afrika herumfahren, um nicht an der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen Angriffen ausgesetzt zu sein. Auch die Reaktionszeiten der Kunden werden laut Hofer immer kürzer. Sie wollen nicht mehr mehrere Wochen auf ihre Ware warten. Wegen dieser Entwicklungen muss Ovotherm näher an seine Kunden heranrücken, sagt Hofer. „Ich muss nicht in jedem Land sein, aber ich muss zumindest am Kontinent sein.“

Dies bringt auch bei den Zöllen Vorteile. So kann Ovotherm nun von seinem Werk in Malaysia aus den Raum der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN zollfrei beliefern. Auch die Einfuhrvorschriften sind für nicht verzollte Waren einfacher als für verzollte.



Nutzung von Plastikflaschen

Bei der Eröffnung des Werkes in dem 34-Millionen-Einwohner-Staat war auch Datuk Wira Arham Abdul Rahman anwesend, der Leiter der staatlichen Agentur MIDA, die Investitionen in Malaysia fördert. Er hob besonders hervor, dass Ovotherm seine Eierverpackungen aus recyceltem Material herstellt. Er hoffe, dass das eine Vorbildwirkung auf andere Betriebe habe. Ovotherm kauft von lokalen Händlern bereits zerkleinerte und gewaschene Plastikflaschen, so genannte Flakes, ein und macht aus ihnen Eierverpackungen. Viele Mitbewerber würden mit Neuware arbeiten, die weitaus leichter zu verarbeiten sei, berichtet Hofer. Deshalb wurde er 2011 auch für verrückt erklärt, als sich seine Firma für ihr Nachhaltigkeitskonzept entschied, berichtet Hofer.

Seit damals arbeitet Ovotherm ausschließlich mit Recyclingmaterial, verwendet dafür im Jahr etwa drei Milliarden Trinkflaschen und ist genau dort, wo die Welt sich hinbewegt – nämlich in Richtung Kreislaufwirtschaft. Dass es für die Eierverpackungen aus Plastik im Konsumentenbereich noch keine ausgeprägten Recyclingprozesse gibt, sei ihm durchaus bewusst, sagt Hofer. „Aber wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass das Recyclen künftig möglich wird.“ Denn für ein nachhaltigeres Wirtschaften werde es in Zukunft darum gehen, PET-Material auch für Erdbeer- oder Kuchenverpackungen stärker in den Recyclingprozess hineinzubekommen.