Wirtschaftspartnerschaften: Der Weg zum Projekt

Interessierte Unternehmen mit Firmensitz in der EU und der Schweiz können sich mit ihren Überlegungen im Rahmen einer Erstberatung an die ADA wenden. „Wir fragen ab, was durch eine Kooperation entstehen könnte: Werden Zulieferketten aufgebaut, Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt, kommt es zu einem Technologie- oder Know-how-Transfer, werden Produktionsprozesse verbessert oder Qualitäts-, Arbeits- und Sozialstandards eingeführt“, erklärt Traxler, „und wir vergewissern uns, dass die Antragsteller finanziell stabil sind und über betriebswirtschaftliche und administrative Ressourcen verfügen.“ Bei der Darstellung des entwicklungspolitischen Nutzens, der durch das Projekt erzielt werden soll, empfiehlt Traxler die Orientierung an den 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die angestrebte Wirkung soll langfristig nachhaltig sein. „Das Projekt muss in der Zielregion eingebettet sein, damit die geschaffenen Strukturen nach Projektende tragfähig bleiben. Dies verlangt, dass unternehmerische, zivilgesellschaftliche und institutionelle Partner in das Projekt eingebunden werden und Ownership übernehmen“, so Traxler.

Das Unternehmen erstellt im nächsten Schritt ein Kurzkonzept inklusive Budget, das seitens der ADA einem Fördergremium aus internen Experten, einem Vertreter des Außenministeriums sowie Stakeholdern wie der Oesterreichischen Entwicklungsbank und der WKÖ zur Beurteilung vorgelegt wird. Offene Fragen klärt der zuständige Programmmanager mit dem Unternehmen. Dieses erstellt nun den Vollantrag, der dann die verschiedenen Organisationseinheiten der ADA durchläuft. Als eine in der jüngeren Vergangenheit immer größere Hürde erweist sich dabei das Beihilferecht – letztlich müssen auch Wirtschaftspartnerschaften neutral im Wettbewerb sein. Bei positivem Feedback von allen Seiten wird der Fördervertrag zur Unterzeichnung der ADA-Geschäftsführung sowie des Antragstellers vorgelegt. Damit kann das Vorhaben in die Umsetzung gehen.

Wirtschaftspartnerschaften in der Praxis

Wirtschaftspartnerschaften sind für Unternehmen ein Hebel, um sich in einem schwierigen Umfeld einen Weg zu bahnen, der Preis dafür ist allerdings hoch. Die jüngste Evaluierung des Förderprogramms aus dem Jahr 2022 gelangte zu dem Fazit: Das Instrument schafft einen relevanten Nutzen in Entwicklungsländern und Unternehmen „zeigen ein hohes Interesse daran, mit Hilfe von Wirtschaftspartnerschaften einen Beitrag zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu leisten“. Das offene Programmdesign komme ihnen dabei sehr entgegen. Sie tun sich jedoch oft schwer „mit der Denke und den Terminologien der Entwicklungszusammenarbeit“. Darüber hinaus nehmen sie „die administrativen Anforderungen als sehr komplex und teils im Widerspruch zu unternehmerischem Denken stehend“ wahr und empfinden „die bestehenden Prozesse zur Projektabwicklung intern und extern als sehr fordernd“ – Probleme, die auch aus anderen Ländern mit ähnlichen Programmen bekannt sind. Dazu haben die befragten Unternehmen mehrheitlich nicht den Eindruck, dass „ihr Unterstützungsbedarf im Zielland in der Durchführungsphase durch österreichische Akteure gedeckt wurde“.