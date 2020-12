Das Jahr 2020 hat in puncto Weiterbildung überraschend Positives zutage gefördert. Wer hätte im Jänner geahnt, dass die österreichische Bevölkerung in kurzer Zeit über Reproduktionszahlen, Lockdown-Varianten, Triage-Faktoren – und Brotbackrezepte – versiert referieren würde? Die gute Nachricht: Auch wenn sich manche Themen langsam erschöpfen, lassen sich die Synapsen weiter geschmeidig halten. Dabei könnte das neue „Worldview Upgrader“-Programm der Gapminder Stiftung behilflich sein. Es handelt sich um einen Selbsttest von (vorläufig) 18 Fragen zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung. Sie lauten etwa: Wie viele Menschen leben in Megacities? Wie viel Plastik landet im Meer? Wie viele Unternehmen werden von Frauen geleitet? Pro Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Laut Gapminder erwischt kaum jemand die korrekten Antworten, die meisten Menschen hätten ein völlig falsches Weltbild. Zeit also für ein Wissens-Upgrade zum Jahresende. Kleiner Tipp: Wer corporAID liest, schneidet überdurchschnittlich gut ab.

Foto: Mihai M. Mitrea