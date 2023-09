Hightech im Stall

In ihrer spannenden China-Reportage widerlegt Xiaowei Wang schnell ein weitverbreitetes Klischee: die Annahme, dass das Land lediglich aus modernen Metropolen und rückständigen Provinzen besteht. Gerade in ländlichen Gebieten Chinas findet derzeit ein gewaltiger Digitalisierungsschub statt. Wang berichtet von Drohnen, die Ackerpflanzen überwachen, Künstlicher Intelligenz in der Schweinezucht und dem Einsatz der Blockchain in den Lieferketten von Hühnerfarmen. Ihr Buch beleuchet aber nicht nur die technologische Transformation Chinas, sondern auch die damit verbundenen sozialen und politischen Konsequenzen.

Xiaowei Wang Blockchain Hühnerfarm, Diaphanes Verlag 2023, 272 Seiten, EUR 21,50