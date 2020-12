Blick nach Osten

Dass Europa nicht der Nabel der Welt ist, ist mittlerweile bekannt. Auch der Umgang mit der Coronakrise gelingt andernorts weitaus effizienter. So halten viele ostasiatische Länder selbst ohne flächendeckende Lockdowns die Infektionszahlen niedrig – die dortige Wirtschaft erholt sich entsprechend schnell. Und das gilt nicht nur für Japan oder Südkorea, sondern auch für Schwellenländer wie Vietnam, das für europäische Unternehmen von Jahr zu Jahr interessanter wird. Klar ist aber auch: Die aggressiven Corona-Maßnahmen, die Vietnam verfolgt, wären in einem demokratischen Land aus gutem Grund so nicht machbar. Zurzeit scheint die vietnamesische Bevölkerung mit dem Doppelkurs der Regierung – wirtschaftlich offen, politisch rigoros – gut leben zu können. Ob aber die in zunehmendem Wohlstand aufwachsende nächste Generation nicht doch früher oder später laut nach mehr politischen Freiheiten und Transparenz rufen wird, wie man es aktuell etwa in Thailand sieht, dürfte für Vietnam noch zu einer wichtigen Frage werden.