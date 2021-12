Bestens berichtet

16.12.2021 Mitte November wurden im Palais Berg in Wien die besten Nachhaltigkeitsberichte österreichischer Unternehmen und Organisationen mit dem ASRA, dem Austrian Sustainability Reporting Award, ausgezeichnet. In der Kategorie Große Unternehmen und Organisationen gewann die BKS Bank. Eine Auszeichnung ohne Ranking gab es für Lenzing, die Oesterreichische Kontrollbank-Gruppe, die Österreichische Post und Wienerberger. In der Kategorie KMU und kleine Organisationen gewann die VBV-Vorsorgekasse. Eine Auszeichnung ohne Ranking erhielten fair-finance Vorsorgekasse und RAG Austria.

Foto: KSW/Klimpt