Beste Spendenprojekte

21.07.2022 850 Mio. Euro wurden im Jahr 2021 in Österreich gespendet, rund elf Prozent davon stammen von Unternehmen. Besonders wirkungsvolle und nachhaltige Projekte heimischer Betriebe holte der Dachverband der Spendenorganisationen mit den Wirtschaft hilft-Awards kürzlich ins Rampenlicht. Die Unternehmensberatung Die Berater erhielt eine Auszeichnung für ein Projekt, das chronisch kranken Kindern hilft, via Kommunikationsroboter am Schulunterricht teilzunehmen. Mit einer für die St. Anna Kinderkrebsforschung gestalteten Schmuckkollektion punktete Max Schmuckdesign bei der Jury. Und Magenta T-Mobile Austria erhielt einen Award für die ehrenamtliche Initiative „Plaudernetz“.

Foto: Christian Husar