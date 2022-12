Beste Sozialunternehmer

22.12.2022 Die movevo4kids-App räumte bei der 15. Auflage des von Coca-Cola Österreich, der Tageszeitung Der Standard und dem NPO und SE Kompetenzzentrum der WU Wien initiierten Get active Social Business Award GASBA den Hauptpreis ab. Mithilfe dieser App können Volksschullehrer Bewegungen spielerisch – in Form einer Bewegungsschatzsuche, die sich über das gesamte Schuljahr ausdehnt – in den Regelunterricht einfließen lassen. Die GASBA-Sonderpreise gingen heuer an das Kinderbücher-Aboservice Swircle sowie die Impact-Investing-Datenplattform money:care. Insgesamt erhielten die Gewinner Förderungen in Höhe von 93.000 Euro.

Foto: Regine Hendrich