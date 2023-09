Wie hat sich dieser Anspruch im Laufe der Zeit entwickelt?

Weber: Vor 20 Jahren sahen wir uns allein auf weiter Flur, heute ist Wirtschaft und Entwicklung ein wichtiges Thema der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Welt ist auch in vielerlei Hinsicht besser geworden: In Sachen Bildung, Gesundheit und im Kampf gegen Armut gab es in den vergangenen zwei Jahrzehnten weltweit enorme Fortschritte, trotzdem leben insbesondere in Afrika immer noch Millionen Menschen in extremer Armut. Mit dem Klimawandel ist zudem eine weitere gewaltige Herausforderung dazugekommen.

Österreich muss sich mehr denn je fragen, was es als kleines Land zur Lösung zentraler Zukunftsfragen beitragen kann. Ein Indikator für das Know-how unseres Landes sind die vielen erfolgreichen Unternehmen, die gerade auch in den Bereichen Umwelttechnologie und Erneuerbare Energie zu den Weltmarktführern zählen. Es geht heute noch mehr als früher darum, förderliche Rahmenbedingungen zu schaffen und weiterzuentwickeln, damit Unternehmen ihr wohlstandsförderndes Potenzial auch beispielsweise in afrikanischen Ländern entfalten können.