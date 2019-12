Auslage in Arbeit

Wie kaum ein anderes Format bieten Weltausstellungen ein öffentlichkeitswirksames Forum für Zukunftsthemen und innovative Lösungen. Die nächste EXPO, die am 20. Oktober 2020 in Dubai eröffnet wird, möchte unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ Konzepte und Technologien für das Zusammenleben in einer zunehmend vernetzten Welt präsentieren. Vor mehreren Wochen wurde mit der Errichtung von Österreichs Beitrag, einem Pavillon mit dem Titel „Austria makes sense“, begonnen. Das vom Wiener Architekturbüro Querkraft geplante Gebäude wird aus ineinander verschnittenen Kegeln bestehen und soll für „spektakuläre und abwechslungsreiche Raumsequenzen“ sorgen. Innen wird mit „iLab“ eine Wissensplattform für die Präsentation zukunftsweisender Lösungen Made in Austria entstehen. Die Veranstalter erwarten während der sechsmonatigen EXPO-Laufzeit rund 25 Millionen Besucher. Höhepunkt aus heimischer Perspektive wird der Österreich-Tag am 12. November 2020 sein.

Foto: Expo 2020 Dubai