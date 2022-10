So klein einzelne Fischer sein mögen, in der Summe bilden sie eine ziemliche Größe. Für die neue Illuminating Hidden Harvest-Studie trugen Experten der FAO, der Duke University und des Forschungszentrums WorldFish Daten aus 58 Ländern zusammen, um den informell geprägten Sektor besser zu verstehen. Demnach dürften 2016 weltweit rund 60 Millionen Menschen in der Wertschöpfungskette der Kleinfischerei tätig gewesen sein, das entspricht 90 Prozent aller Beschäftigten in der Fangfischerei. Weitere 53 Millionen Menschen trugen mit Fischfang zur Ernährung ihrer Familien bei. Nimmt man Haushaltsangehörige in die Kalkulation mit auf, so waren eine halbe Milliarde Menschen vom Einkommen beziehungsweise vom Fang der Kleinfischerei – mehr oder weniger – abhängig. Auch die Fangmengen sind substanziell: Von den jährlich rund 90 Mio. Tonnen wild gefangenem Fisch sind 37 Mio. Tonnen der Kleinfischerei zuzurechnen.

In der Aquakulturbranche sind laut FAO wiederum mehr als 20 Millionen Menschen direkt tätig, überwiegend in Asien (fast 94 Prozent), gefolgt von Afrika, Lateinamerika und der Karibik. Viele weitere Millionen Menschen arbeiten entlang der Lieferketten von Garnelen-, Algen- oder Fischzucht. Auch wenn globale Erhebungen fehlen, ob Menschen für große, exportorientierte Unternehmen oder selbstständig arbeiten, so gilt vor allem die kleinteilige, auf lokale Märkte ausgerichtete Aquakultur als wichtiger Arbeitsplatz, gerade für kleine Züchter in Entwicklungsregionen.

Kleinfischerei: Neue Initiativen

Für eine Blaue Transformation scheint es also sinnvoll, mit den vielen kleinen Produzenten zusammen zu arbeiten. Und es passiert hier auch einiges. Beispielsweise wollen Weltbank, Globale Umweltfazilität GEF und FAO mit ihrer Initiative für Küstenfischerei (CFI) Überfischung eindämmen, nachhaltige Fischereipraktiken forcieren und die Einkommen von kleinen Fischern und anderen Teilnehmern in der Wertschöpfungskette steigern. Ein neuer Wettbewerb identifiziert erfolgversprechende Projekte und bringt sie mit Finanz- und Entwicklungspartnern zusammen, so dass sich lokale Lösungen weiter verbreiten.

Eines der Gewinnerprojekte ist PescaLocal auf den Kapverden. Es handelt sich dabei um eine Verkaufsplattform für Kleinfischer, die dafür sorgt, dass Restaurants – noch – nicht populäre Fischarten auf die Teller bringen, um bei Gästen mit Vielfalt zu punkten und zugleich den Druck auf überfischte Arten zu verringern. Zudem sollen Fischer durch Prämien ihr Einkommen verbessern. Ein anderes Projekt aus Ecuador bringt Kleinfischerei und Unternehmen aus der Fischmehlindustrie zusammen, um nachhaltige Beschaffungswege zu etablieren. Auch ein Fischereimanagementprogramm, das die US-amerikanische NGO Rare in acht Ländern durchführt, zählt zu den Gewinnern (näheres dazu siehe corporAID-Artikel „Für immer Fisch“).

Ein weiterer Ansatz ist es, die oft hohen Verluste nach dem Fang zu verringern. Gerade in Entwicklungsregionen fehlt es oft an Equipment, um Fische frisch zu halten. In diesem Bereich engagiert sich etwa die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ. Sie hat die Entwicklung des Solar Ice Maker als Hilfe für indonesische Kleinfischer angestoßen – eine Eismaschine, die eine Tonne Blockeis pro Tag nur mit Sonnenenergie produzieren kann. Laut GIZ kann ein in Eis gepackter Fisch seinen Wert beträchtlich steigern – bei nachhaltig gefangenem Thunfisch beispielsweise um über 50 Prozent. Seit Mai ist die erste Eismaschine in einem Fischerdorf im Vollbetrieb, das Potenzial für viele weitere ist groß.

Aquakultur: Smarter züchten

In der Aquakultur könnten naturbasierte Lösungen ein Win-Win für Natur und Mensch sein. So hat die US-amerikanische NGO Conservation International CI heuer einen mit 100 Mio. Dollar dotierten „Climate Smart Shrimp Fund“ gestartet, eine neue Finanzierungsfazilität, die kleine Garnelenfarmer in Indonesien und auf den Philippinen unterstützen will, in ihren Teichen Mangroven zu pflanzen und auf diese Weise auch ihre Garnelenernten zu steigern. CI schätzt, dass so weltweit bis zu 1,7 Mio. Hektar Mangrovenwälder wiederhergestellt werden können.

Aquakultur kann zudem helfen, ganz neue Einkommensquellen zu erschließen. Die britische Meeresschutzorganisation Blue Ventures hilft beispielsweise Familien auf Madagaskar beim Einstieg in ein lukratives Nebengeschäft: So ist in asiatischen Märkten die Seegurke als Delikatesse und Aphrodisiakum gefragt, während roter Seetang von der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie eingesetzt wird. Für die Züchter – und für die Umwelt – liegt der große Vorteil darin, dass dafür keine Futtermittel benötigt werden.

Für mehr und nachhaltig produzierte Nahrung aus dem Wasser gibt es also neben einer steigenden Nachfrage viel versprechende Lösungen, von denen auch die Kleinen profitieren.

Fotos: Neil Palmer/WorldFish, FAO/Kyle LaFerriere, FAO/Camilo Pareja, FAO/Jordi Vaque, FAO/Luis Tato, FAO/Giulio Napolitano