Aufforstung: Wälder für die Welt

Wälder stellen für den Planeten also einen immensen Wert dar, der weit über das hinausgeht, was die Rohstoffe einbringen. Da sich Naturleistungen schwer berechnen lassen und ohnehin gern als selbstverständlich betrachtet werden, gibt‘s für den Wald kein Preisetikett – wohl aber Versuche einer Annäherung. Eine kommt vom Beratungsunternehmen Boston Consulting Group, das im Jahr 2020 den Nutzen der weltweiten Wälder auf bis zu 150 Billionen Dollar taxierte. Besonders wertvoll macht sie dabei ihre Leistung fürs Klima, denn für ihr Wachstum nehmen Bäume Kohlenstoffdioxid auf und speichern den Kohlenstoff in der Biomasse. Wälder gelten dabei als Kohlenstoffsenken, weil sie mehr CO 2 aufnehmen als sie abgeben. Laut Forschungsergebnissen, die in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht wurden, haben die globalen Wälder zwischen 2001 und 2019 netto 7,6 Mrd. Tonnen CO 2 pro Jahr absorbiert, das sind 1,5 Mal mehr, als die USA jährlich ausstoßen.

Schrumpfende Wälder

In einer Welt mit wachsender Bevölkerung sind Bäume allerdings oft auch eins: fehl am Platz. Laut Onlineplattform Our World in Data waren am Ende der letzten großen Eiszeit vor rund zehntausend Jahren noch sechs Mrd. Hektar von Wald bedeckt. Seither wurden in allen Regionen Wälder abgefackelt und abgeholzt, wodurch die Fläche auf heute rund vier Mrd. Hektar schrumpfte.

Die Treiber für den Baumverlust haben sich nicht wesentlich verändert: Erstens der Bedarf an Platz für den Anbau von Feldfrüchten wie Weizen, Soja und Co sowie für die Viehzucht – fast 90 Prozent der heutigen Entwaldung gehen auf das Konto der Landwirtschaft.

Zweitens der Bedarf an Holz, das als Baumaterial verwendet, zu Papier verarbeitet oder als Energiequelle zum Kochen und Heizen benötigt wird. Dabei geht‘s im Übrigen oft nicht legal zu: Laut Interpol ist die illegale Holzindustrie mit einem Jahresumsatz von 152 Mrd. Dollar der heute drittgrößte Kriminalitätszweig der Welt, nach Drogenhandel und Produktfälschungen. Auch setzen wachsende Städte sowie der Straßen- und Bergbau den Wäldern zu, genauso wie jene verheerenden sommerlichen Großbrände, die von Europa bis Australien immer öfter für Schlagzeilen sorgen.

Waldgewinner

In den gemäßigten Zonen hat die Entwaldung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht. Seit den 1990er Jahren vergrößern sich in vielen, vor allem reicheren Ländern die Waldflächen wieder. Jedes Jahr entstehen so rund fünf Mio. Hektar neuer Wald: Zu den Gewinnern zählen Schottland, Frankreich, Japan, die USA oder auch Österreich. Für das Plus an Grün gibt‘s verschiedene Gründe. So hat der Einsatz fossiler Brennstoffe, erneuerbarer Energien und Kernkraft den Bedarf an der Energiequelle Brennholz reduziert, zugleich haben die effizientere Nahrungsmittelproduktion und der Import von Rohstoffen die Nachfrage nach Agrarflächen abgeschwächt. Auch starker politischer Wille kann dem Wald helfen, wie ein Beispiel aus den Tropen zeigt: Costa Ricas Regierung erkannte schon vor Jahrzehnten, dass die Regenwälder für das Land essenziell sind und führte 1996 ein System ein, in dem Bürger dafür bezahlt werden, Wälder zu schützen und Bäume zu pflanzen. Mit Erfolg: Die Waldfläche hat sich seither verdoppelt, Costa Rica gilt heute als Best Practice für Waldschutz und Ökotourismus.

Auch China, einstiger Abholzungskönig, hat die Trendwende geschafft: Gerne lässt sich Präsident Xi Jinping beim Bäumepflanzen filmen – erst im März setzte er Kiefer, Pfirsich, Magnolie, Holzapfel und Esche höchstpersönlich ins Beijinger Erdreich. Im ostasiatischen Riesenstaat wird seit Jahrzehnten in großem Maßstab aufgeforstet – so soll beispielsweise die Große Grüne Mauer das Vordringen der Wüste Gobi verhindern und Sandstürme von Städten fernhalten. Im Mai kündigte Xi an, China wolle 70 Milliarden Bäume pflanzen und erhalten, um „den Planeten zu begrünen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Kohlenstoffsenken zu vergrößern“.

Unterm Strich ein dickes Minus

Und doch: Zwischen 2015 und 2020 wurden jedes Jahr rund zehn Millionen Hektar Wald abgeholzt, das entspricht der Fläche Portugals. Der Großteil der Entwaldung – rund 95 Prozent – findet in den Tropen und Subtropen statt, in Ländern wie Brasilien, Indonesien, in der Demokratischen Republik Kongo, in Angola oder Tansania. Insgesamt hat die Welt im vergangenen Jahrzehnt rund 47 Mio. Hektar Wald – etwa die Größe Schwedens – verloren. Im Vergleich zu den 1980er Jahren, als in nur einer Dekade 151 Mio. Hektar vernichtet wurden, eine erfreuliche Entwicklung.