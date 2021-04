Anreiz zum Sammeln

01.04.2021 Von den 1,6 Milliarden PET-Flaschen, die in Österreich jedes Jahr leer getrunken werden, landen rund 70 Prozent in der Sammeltonne und können so recycelt werden. Damit das EU-Ziel einer 90 Prozent-Sammelquote für Einweg-Getränkeverpackungen bis 2029 erreichbar wird, testet die österreichische RecycleMich-Initiative seit kurzem ein digitales Anreizsystem in Wien. Dazu müssen Nutzer eine App starten, eine gelbe Tonne abfotografieren, den Barcode der leeren PET-Flasche (oder auch einer Alu-Getränkedose) einscannen und die Verpackung schließlich in der Tonne entsorgen. Für das kurze Prozedere erhalten die Nutzer Punkte, mit denen sie Hotel- und Gastrogutscheine gewinnen können. Die Initiative wurde im Vorjahr von Abfallmanagementberater Reclay und Coca-Cola Österreich ins Leben gerufen und wird inzwischen von vielen namhaften Getränkeherstellern wie Almdudler, Innocent, Rauch und Vöslauer unterstützt.

Foto: RecycleMich / Martin Steiger