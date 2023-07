Wie beurteilen Sie die aktuelle Wirtschaftslage?

Angelika Huemer: Durchwachsen: Vor allem machen die höheren Energiekosten der Wirtschaft schwer zu schaffen. Das hat einiges in Bewegung gebracht und belastet die gesamte Wirtschaftsregion Europa schwer. Zudem beschäftigt sich Europa viel zu viel mit regulatorischen und bürokratischen Fragen, anstatt Visionen zu entwickeln und diese zu verfolgen. Aber ich würde sagen, wir müssen positiv in die Zukunft schauen, auch wenn das Planen aktuell ein wenig schwerer fällt.

Wie ist Starlinger durch die Krisen der vergangenen Jahre gekommen?

Huemer: Wir sind gut durch die Pandemie gekommen und haben weder Kurzarbeit noch Förderungen in Anspruch genommen. Die Energiekosten sind zwar für uns als Maschinenbauer nicht wesentlich, nur insofern sie eben die Wirtschaft insgesamt in Mitleidenschaft ziehen. Was uns in den vergangenen Jahren große Probleme bereitet hat, waren die Lieferketten. Wir konnten viele Anlagen nicht fertigstellen, weil wir einzelne Bauteile nicht bekamen. Da anders als in Europa diese Teile in Asien verfügbar waren, haben wir manche Märkte verloren, trotz all unserer Bemühungen, die Kunden zufriedenzustellen. Das hat uns wehgetan. Mittlerweile sehen wir hier eine gewisse Entspannung. Aber prinzipiell sind wir durch alle diese Krisen gut durchgekommen und sind heute sehr gut aufgestellt.

Starlinger ist ein Unternehmen mit einer stark internationalen Ausrichtung. Wie haben sich die Krisen der vergangenen Jahre allgemein auf die weltweite Vernetzung ausgewirkt?

Huemer: Wir haben gesehen, dass die Globalisierung an ihre Grenzen gekommen ist. Uns stellt diese Entwicklung vor die Herausforderung, stärker vor Ort und noch näher bei den Kunden zu sein. Wir sind seit vielen Jahrzehnten mit unseren Produkten auf der ganzen Welt unterwegs und kommen mit den verschiedenen Gegebenheiten in den unzähligen Ländern und Kulturen gut zurecht. Starlinger hat Kunden in mehr als 130 Ländern und elf Niederlassungen außerhalb Europas. Wir investieren aktuell beispielsweise einen zweistelligen Millionenbetrag in ein Werk in Gujarat in Indien, um diesen gewaltigen Markt besser bedienen zu können. Wir hatten dort in den 1980er Jahren ein Joint Venture – der Partner von damals ist jetzt einer unserer größten Konkurrenten.