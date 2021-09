Wie wird sich der Klimaschutz weiter entwickeln?

Treichl: Man hat das Gefühl, dass Klimaschutz eine zentrale Priorität der EU ist. Aber es kommen grundlegende Diskussionen auf uns zu, weil es sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt. Wie wird die Entscheidung in der EU in Bezug auf Kernenergie fallen? In Finnland wird die Mehrheit der Bevölkerung sagen, dass Atomkraftwerke zu den klimafreundlichen Energiequellen gehören. In Österreich werden Sie sicher eine andere Antwort erhalten. Wie formulieren wir eine vernünftige Politik in der EU? Wenn Sie in vielen Ländern Zentral- und Osteuropas mit Politik und Wirtschaft reden, sagen die: „Ja, das ist alles schön und gut, aber wir sind dreißig Jahre zurück. Wir müssen erst einmal aufholen.“

Trotzdem müssen hier zeitnah Entscheidungen getroffen werden. Wenn wir in Europa also jetzt zu dem Schluss kommen, dass Klimaschutz die absolute Priorität hat, dann hat das zur Folge, dass Arbeitsmarktpolitik und andere wichtige wirtschaftliche Themen untergeordnet werden müssen. Und das heißt im Endeffekt, dass man zur Reduktion von Umweltschäden in Kauf nehmen muss, dass wesentliche Teile der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens leiden werden.

Das klingt sehr pessimistisch. Können nicht Innovationen Wohlstand und Klimaschutz unter einen Hut bringen?

Treichl: Also, ich bin grundsätzlich sehr optimistisch. Mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz werden wir unfassbare Fortschritte machen. Es kommen natürlich auch große Fragen auf uns zu: Welche Auswirkungen werden Innovationen haben, welche Folgen wird es für demografische Verhältnisse, für die Wohlstandsverteilung oder Arbeitsplätze geben? Denn es ist nicht zu erwarten, dass dadurch viele neue Arbeitsplätze entstehen werden, dass all die Jobs, die wegfallen, auch ersetzt werden können. Das ist nicht einfach zu lösen.

Woran liegt es, dass gerade in Österreich die Rolle der Unternehmen für unser Wohlstandsmodell wenig gesehen wird?

Treichl: Das ist eine Art natürlicher Reflex in der Politik. Gerade in Ländern wie Österreich wird die Wirtschaft nicht unbedingt per se als etwas Positives angesehen. Man setzt sie oft mit Reichtum und Ausbeutung gleich. Unternehmer haben bei uns ein schlechteres Image als zum Beispiel in Schweden oder in den USA. Das kann man aber jetzt keinem einzelnen Politiker umhängen. Das ist eine jahrzehntelange verfehlte Diktion in der Politik, und das ist auch ein Problem, das wir in unserem Schulsystem haben.

Wo sehen Sie Herausforderungen in Bezug auf die Globalisierung für Österreich?

Treichl: Es muss uns bewusst sein, dass bei vielen wesentlichen Fragen für Gesellschaft und Wirtschaft jeder einzelne Staat nicht nur seinen Beitrag leisten, sondern auch aktiv daran mitarbeiten muss, dass sich die Kooperation in der Staatengemeinschaft verstärkt und verbessert. Österreich ist Mitglied der Europäischen Union und damit einer Staatengemeinschaft, die groß und stark genug ist, um Einfluss auf die Weltpolitik zu nehmen. Die Stärke und die Wirksamkeit dieses Einflusses hängen allerdings sehr stark davon ab, welche Bedeutung die einzelnen Mitglieder dem Zusammenhalt dieser Staatengemeinschaft geben. Und da könnte Österreich eine proaktive und positive Rolle spielen, tut es aber nicht immer.

Liegt das auch daran, dass in Österreich die Think Tanks fehlen?

Treichl: Ich denke nicht, dass die Anzahl der Think Tanks für die Qualität der Politik entscheidend ist. Es ist eher die Frage, ob die richtigen Themen angesprochen werden und ob die Politik bereit ist, sich mit den Ergebnissen der Think Tanks auseinanderzusetzen. Und wir leben in einer Zeit des Aktivismus. Think Tanks sind üblicherweise keine Aktivisten, sondern sachbezogene Analytiker. Und leider sehen wir gerade bei den wesentlichen Fragen der Zukunft, dass sachbezogene Lösungsvorschläge in den Hintergrund rücken. Wir sehen in vielen Ländern eine relativ starke Tendenz in Richtung einer auf das Wahlverhalten bezogenen Politik.