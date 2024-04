Marie und Edwin Kleiber blicken auf der Terrasse eines Cafés in Nairobi ins Tablet, das Blau des Himmels ist deutlich stabiler als die dortige Internetverbindung und vorhersagbarer als ihre aktuellen Terminkalender. Denn die Kleibers, die gemeinsam das Unternehmen Amex Healthcare führen, sind mit ihren beiden kleinen Kindern kürzlich für einige Monate von Wien nach Kenia übersiedelt, um dort eine lokale Präsenz aufzubauen – das vierte Standbein neben der Zentrale im 19. Wiener Gemeindebezirk und weiteren Niederlassungen in Mexiko und Pakistan. Das heißt: Ein Meeting jagt das nächste, lokale Partner und jene, die es werden könnten, stellen sich vor, und dazu muss noch ein Team vor Ort aufgebaut und in die Amex-Unternehmenskultur eingeführt werden. Schließlich soll von Nairobi aus künftig ganz Ostafrika mit medizinischen, labortechnischen und pharmazeutischen Produkten beliefert werden.

Dies tut Amex Healthcare bereits heute in rund 150 Ländern weltweit, mit mehr als 1.000 Projekten pro Jahr deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Leistungen im Gesundheitssektor ab: von der Ausstattung kompletter Krankenhäuser im Irak über die Einrichtung von Geburtskliniken in Togo bis hin zur Erdbebenhilfe in Syrien und der Lieferung von Medikamenten in die entlegensten Winkel Malis. Die Kunden von Amex sind NGOs aus dem Bereich Humanitäre Hilfe sowie internationale Organisationen aus der Vereinten Nationen-Familie, von der Weltgesundheitsorganisation WHO über das Flüchtlingskommissariat UNHCR bis zum Kinderhilfswerk UNICEF.

„Wir sind kein klassisches Handelsunternehmen. Vielmehr generieren wir projektspezifische Lösungen in sehr herausfordernden Umfeldern, wo es keine Routine gibt. Da stellen sich dann Fragen wie: Wie kann ich unter den aktuellen Bedingungen in Pakistan, wo iranische Raketen einschlagen und das Land am Rande eines Bürgerkriegs steht, schnell und effektiv 36 Sauerstoffproduktionsanlagen errichten?“, gibt Edwin Kleiber Einblick in seinen Berufsalltag. Oder vor ein paar Jahren: Wie können inmitten einer Pandemie, in der der weltweite Warenverkehr wochenlang fast stillsteht, Medikamente in abgelegene Dörfer Ostafrikas gebracht werden?