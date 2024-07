Welche Bedeutung messen Sie dem Thema Wachstum und Nachhaltigkeit bei? Deliloglu: Wachstum an sich sollte nicht verteufelt werden, wichtig ist vielmehr, wie dieses Wachstum erreicht wird. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element unserer Strategie. 60 Prozent unserer Materialien stammen bereits aus erneuerbaren oder recycelten Quellen, und wir streben an, diesen Anteil auf 100 Prozent zu erhöhen. Wachstum kann also durchaus nachhaltig gestaltet werden – und sowohl Arbeitsplätze schaffen als auch die Lebensqualität verbessern. Für mich liegt die zentrale Herausforderung darin, eine kreislauforientierte Wirtschaft zu schaffen, die Wachstum mit Nachhaltigkeit in Einklang bringt. Ist dies der Grund, weshalb Sie neben Ihrer Rolle als CEO auch als Chief Sustainability Officer fungieren? Deliloglu: D as ist in allen IKEA Ländern so. Um ein Kreislaufunternehmen zu werden und unser Netto-Null-Klimaziel zu erreichen sind bedeutende Transformationen erforderlich. Deshalb haben wir diesen Zielen in jedem Land die höchste Entscheidungsbefugnis zugewiesen. In Österreich haben wir eine besondere Leidenschaft für Nachhaltigkeit, was uns ermöglicht, schneller als viele andere Länder zu transformieren. Nicht zuletzt veröffentlichen wir alle zwei Jahre eigene Nachhaltigkeitsberichte, um unseren Fortschritt zu dokumentieren. Beispielsweise haben wir seit 2016 trotz eines Geschäftswachstums von 44 Prozent unseren CO2-Fußabdruck um 30 Prozent reduziert. Derzeit bedienen wir knapp die Hälfte unserer Verkäufe durch unsere eigenen Transportleistungen. Wir haben bereits 60 Prozent unserer Lieferungen in ganz Österreich und 100 Prozent in Wien auf Elektromobilität umgestellt. Viele unserer Kunden verwenden eigene Fahrzeuge. Wir investieren daher auch in Lademöglichkeiten auf unseren Parkplätzen, um umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Unser Ziel ist es, die „letzte Meile“ der Lieferkette vollständig emissionsfrei zu gestalten.