Mit der rasanten Ausbreitung von Covid-19 wird die Erreichung der Agenda 2030 allerdings deutlich erschwert. Die Krise spielt sich eben nicht nur in den Krankenhäusern dieser Welt ab. Ob dauerhaft oder nur temporär, ist etwa die Arbeitswelt durch hohe Einkommens- und Jobverluste gezeichnet: Für das zweite Quartal 2020 ermittelte die Internationale Arbeitsorganisation ILO ein Minus von 17,3 Prozent der global geleisteten Arbeitszeit, das entspricht einem Äquivalent von fast 500 Millionen verlorenen Vollzeitstellen (auf Basis einer 48-Stunden-Woche). Die größten Auswirkungen seien laut ILO in Regionen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu verzeichnen – und in Ländern mit den schwächsten Sozialsystemen. Damit wirkt sich die Krise nicht nur auf „SDG 8 – Menschen-würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ aus, sondern erschwert in Folge die Erreichung von „SDG 1 – Armut in all ihren Formen und überall zu beenden“.

Dabei galt gerade der Kampf gegen „extreme Armut“ – aktuell definiert als Pro-Kopf-Einkommen von unter 1,90 US-Dollar am Tag – als Erfolgsgeschichte: Lebte im Jahr 1990 noch mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung unter dem absoluten Existenzminimum, waren es 2019 mit rund 650 Millionen Betroffenen weniger als neun Prozent. Die Pandemie verursacht nun den ersten Anstieg nach zwei Jahrzehnten kontinuierlichen Fortschritts: Laut Schätzungen der VN könnten heuer mehr als 70 Millionen Menschen in extreme Armut zurückfallen, die Weltbank befürchtet gar ein Plus von bis zu 115 Millionen Menschen.