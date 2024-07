Guter Netzwerker

Die Unternehmensvertreter bezeugen, dass sie von den Aktivitäten des Afrika-Vereins profitieren. Für Finn Plotz, Gründer und CEO des Start-ups für Sicherheitssoftware Seon, hat sich der Verein schon mehrfach als Türöffner für neue Märkte erwiesen, vom Senegal bis Simbabwe. „Die regelmäßigen Veranstaltungen des Afrika-Vereins in Deutschland sind für uns stets eine gute Bühne, um über das Geschehen in Afrika informiert zu bleiben und potenzielle Partner kennenzulernen“, so Plotz.

Auch von afrikanischer Seite gibt es viele lobende Worte. Laut dem kamerunischen Unternehmensberater Nj Ajuk ist der Afrika-Verein „zu einem Kraftwerk geworden“, es gebe nicht viele Organisationen, die so ausdauernd für Afrika werben würden. Dabei haben sich unter Mithilfe der Organisation mittlerweile auch schon afrikanische Unternehmer in Deutschland angesiedelt, nicht zuletzt um neue deutsch-afrikanische Partnerschaften initiieren zu können. So hat etwa der nigerianische Energieexperte Chigozie Nweke-Eze, CEO der Energieberatungs- und Entwicklungsfirma Integrated Africa Power, seinen Hauptsitz heute in Bonn und unterhält Büros in Nigeria, Südafrika und Kenia. Er konstatiert: „Der Afrika-Verein steht für eine echte Verbindung zwischen den afrikanischen Ländern und Deutschland. Das Engagement und die Beteiligung der Akteure auf allen Ebenen sind authentisch.“

Die Mitgliedsunternehmen weisen einhellig darauf hin: Die Kernkompetenz des Vereins liegt heute in der Beratung sowie Kontaktvermittlung, sei es durch teilweise jährlich wiederkehrende Veranstaltungen und Foren – von der zweitägigen deutsch-afrikanischen Energiekonferenz bis zu kleineren länderspezifischen Wirtschaftsgesprächen – oder Delegationsreisen. Der Fokus liegt auf strategisch wichtigen Sektoren und Zielländern, die der deutschen Wirtschaft konkrete Chancen bieten.

„Unsere Veranstaltungen sind gerade nicht dadurch gekennzeichnet, dass jemand ex cathedra Vorträge darüber hält, was in Afrika angesagt ist. Vielmehr geht es um Gespräche auf Augenhöhe über Opportunitäten, Herausforderungen und Bedarfe auf dem afrikanischen Kontinent“, erklärt Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins (siehe Interview).

Vorarbeit leistet der Verein mit einer ausgebauten und professionalisierten Medienarbeit. Sie soll ein Beitrag zu einem ausgewogeneren und weniger krisenbehafteten Afrikabild in der Öffentlichkeit sein und spielt bei der Unternehmensberatung eine Rolle: „Um Hinweise geben zu können, in welchen Ländern welche Art von Wirtschaftsaktivitäten sinnvoll sein könnte und wo es konkrete Opportunitäten gibt, muss zuvor eine an den Realitäten orientierte Wahrnehmung des afrikanischen Kontinents vermittelt werden“, so Kannengießer.