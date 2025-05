Denn das westafrikanische Land hat viel mehr zu bieten als den Anbau von Kakao, für den es bekannt ist und der 2023 noch immer 91,4 Prozent der österreichischen Importe ausmachte. Der 31-Millionen-Einwohner-Staat ist einer der am stärksten wachsenden Märkte Afrikas und verzeichnete in den vergangenen zehn Jahren ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 6,8 Prozent. Die Folge ist eine stetig wachsende Mittelschicht, die etwa in neuen Einkaufszentren in der Sechs-Milionen-Einwohner-Stadt Abidjan anzutreffen sind.

Die österreichische Präsenz in Côte d‘Ivoire ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch gering, berichtet Zimburg. „Jedoch sind bereits einige österreichische Firmen aktiv, vor allem als Zulieferer und projektbezogen.“ Auch gebe es schon mehrere Niederlassungen am Markt, etwa in den Bereichen Krankenhausbau und -ausstattung oder im Wohnbau. Gerade bei modernen Infrastrukturlösungen sieht Zimburg großes Potenzial, vor allem in der Bauindustrie, Energieversorgung und Landwirtschaft.