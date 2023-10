Action an der Alten Donau

17.10.2023 Der 18. CSR Tag findet heuer unter dem Motto „Sustainable Transformation – Taking Action Together“ am 19. Oktober im UniCredit-Center am Kaiserwasser in Wien statt. Die von der Unternehmensplattform Respact organisierte Veranstaltung konzentriert sich in diesem Jahr auf die Schwerpunkte Energie, Mobilität und die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung SDG. Am Programm stehen unter anderem Keynotes von Ilona Otto vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel und von Martin Wagner, Verbund Energy4Business. Sechs Breakout-Sessions setzen sich mit Themen wie SDG in der Lebensmittelproduktion, Climate Transition Plans und Mobilität & Kreislaufwirtschaft auseinander. Erstmalig wird es am Vorabend auch ein Auftaktevent unter dem Motto „Science meets Urban Development” in Kooperation mit der Charlotte-Fresenius-Privatuniversität geben.

Bild: UniCredit-Center