Shamba Shape Up heißt eine Reality-TV-Show, die seit elf Jahren ein Millionenpublikum in Ostafrika erreicht. Doch anders als typische Unterhaltungsformate, die sich um Liebesabenteuer, Modelwettbewerbe oder Prominente im Überlebenskampf drehen, widmet sich die Sendung aus Kenia schlicht den täglichen Herausforderungen auf kleinen Bauernhöfen. In jeder Episode besucht das Fernsehteam einen Hof, um von den Bauern und Bäuerinnen zu erfahren, mit welchen Schwierigkeiten sie kämpfen. Diese reichen von der Auswahl des richtigen Futters für die Hühner über Ernteausfälle durch Schädlinge bis hin zur mühevollen Suche nach Abnehmern für Obst und Gemüse. Mithilfe von Agrarexperten werden dann in der Sendung praktische Lösungen für die Probleme erarbeitet.

Der Erfolg von Shamba Shape Up zeigt sich nicht nur in der loyalen Zuschauerschaft. Die Sendung ist zu einer unterhaltsamen Bildungsplattform geworden, die, wie Befragungen ergeben, auch den zusehenden Bauern wertvolle Tipps vermittelt und damit ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln verbessert. Zudem betreibt das Shamba Team inzwischen auch ein eigenes Call Center, in dem Experten sieben Tage die Woche Ratschläge zu Haus und Hof bereitstellen.

Nahrungsmittelversorgung: Der Druck steigt

Angesichts des weit verbreiteten Problems von Hunger und Mangelernährung ist solch ein Empowerment von Kleinbauern von Bedeutung. Denn auch heute noch kann etwa jeder fünfte Bewohner in Afrika südlich der Sahara seinen täglichen Kalorienbedarf nicht decken, mit schwerwiegenden Folgen speziell bei Kindern. Alarmierend ist auch die Prognose, dass Afrika die einzige Region weltweit ist, in der eine deutliche Zunahme der Unterernährung erwartet wird. Das ehrgeizige Ziel der Vereinten Nationen, das Problem des Hungers bis zum Jahr 2030 endgültig zu lösen, erscheint kaum erreichbar.

Schließlich wächst auch der Druck, künftig mehr Nahrungsmittel bereitstellen zu müssen: Während derzeit schätzungsweise 1,4 Milliarden Menschen in Afrika leben, könnten es bis 2050 2,5 Milliarden sein. Schon jetzt gibt der Kontinent jährlich rund 80 Mrd. US-Dollar für Nahrungsmittelimporte aus, und Prognosen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika gehen davon aus, dass diese Summe bis 2025 auf 110 Mrd. Dollar ansteigen könnte.

Afrika benötigt daher eine Verbesserung seiner Ernährungssicherheit – und das aus eigener Kraft. Das ist jedoch schwierig: Der Africa Agricultural Status Report 2023 beschreibt die enorme Herausforderung als „eine Kombination aus Klimawandel, Konflikten, wirtschaftlicher Instabilität, geringer landwirtschaftlicher Produktivität und den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie“. Trotzdem birgt Afrika auch das Potenzial, deutlich mehr Nahrung als bisher bereitstellen zu können, möglicherweise sogar zu einem „Global Powerhouse“ der Ernährung zu werden. Bis es soweit ist, müssen jedoch viele Glieder entlang der Wertschöpfungskette verbessert werden.

Landwirtschaft: Viele Puzzleteile

Die Agrarwirtschaft spielt jedenfalls eine zentrale Rolle als Wirtschaftsfaktor in Subsahara-Afrika, indem sie beinahe ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts ausmacht und über 230 Millionen Menschen beschäftigt. Und der Sektor ist vielseitiger, als es aus europäischer Perspektive erscheinen mag. Der in Kenia lebende österreichische Agrarexperte Michael Hauser erinnert daran, dass der Kontinent mit seinen 54 Ländern klimatisch und agrarökologisch sehr unterschiedliche Zonen aufweist, von trockenen Savannen bis hin zu tropischen Regenwäldern. Neben den traditionellen Kleinbauern, die in Afrika für die Ernährung von schätzungsweise rund 80 Prozent der Bevölkerung verantwortlich sind, gibt es heute auch eine Vielzahl von mittleren Betrieben bis Großkonzernen, die auf exportorientierte Produktion ausgerichtet sind beziehungsweise die wachsende städtische Bevölkerung Afrikas versorgen. So existieren laut der Businessplattform Asoko Insights in Afrika 26 Unternehmen im Agrarsektor mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Mio. Dollar.