93.000 Euro für innovative Sozialunternehmen

07.07.2022 Heuer findet bereits zum 15. Mal der Get Active Social Business Award GASBA statt – ein Wettbewerb zur Förderung marktfähiger Sozialprojekte, der gemeinsam von Coca-Cola, Der Standard und dem NPO und SE Kompetenzzentrum der WU Wien organisiert wird. Noch bis zum 31. Juli können Social Entrepreneurs – Einzelpersonen oder Organisationen – Ideen einreichen, die sich der Lösung sozialer Probleme in Österreich widmen. Die eingereichten Projekte sollen innovativ und nachhaltig sein und dürfen in dieser Form hierzulande noch nicht existieren – strenge inhaltliche Vorgaben gibt es aber keine. Im August wählt eine Jury bis zu zwölf Ideen aus, und im September dürfen dann die Finalisten ihre Businesspläne in einem zweitägigen Workshop mit fachkundiger Unterstützung perfektionieren. Im November folgt die Preisverleihung – der GASBA vergibt für die drei besten Projekte Geld- und Sachleistungen in Höhe von insgesamt 93.000 Euro.

Foto: GASBA