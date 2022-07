25-jähriges Jubiläum

14.07.2022 Aus Anlass der Gründung der Vorgängerorganisation Austrian Business Council for Sustainable Developement ABCSD vor 25 Jahren lud die Unternehmensplattform respACT Mitte Mai zur Feier in den Festsaal der Industriellenvereinigung IV in Wien. Ebendort blickte man auf die Anfänge im Jahr 1997 zurück, als der damalige Umweltminister Martin Bartenstein und die IV den ABCSD gründeten, um das Konzept der nachhaltigen Entwicklung in Österreichs Wirtschaft zu etablieren. Aus diesen Ursprüngen entwickelte sich zehn Jahre später respACT. „Kein Unternehmen, das sich mit der Zukunft beschäftigt, kommt heute am Thema Nachhaltigkeit vorbei“, sagt Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank und respACT-Vizepräsidentin. Für die Plattform stehen die Zeichen jedenfalls auf Expansion: Derzeit zählt man 370 Mitgliedsunternehmen, bis Ende 2022 sollen es 400 werden.

Foto: Nicole Viktorik_Lead