20 Jahre #TRIGOS

„Eigentlich sollte es den Trigos heute gar nicht mehr brauchen, weil alle die Wichtigkeit des Themas Nachhaltigkeit erkannt haben“, meinte Gabriela Sonnleitner, Geschäftsführerin Magdas Hotel (Preisträger 2016), die den Trigos einst miterfand, „doch wir alle tun zu wenig und sind zu langsam, wir müssen einen Zahn zulegen.“ Ein Wunsch bleibt: Sonnleitner würde gerne in 20 Jahren „die Abschiedsfeier des Trigos“ begehen.

Noch ist es nicht so weit, neue Pioniere der Nachhaltigkeit werden weiter gesucht: Auch heuer loben die sechs Trigos Trägerorganisationen – WKO, IV, Umweltdachverband, Rotes Kreuz, Caritas, RespACT– den renommierten Preis bundesweit und regional in der Steiermark und in Niederösterreich aus. Unternehmen können noch bis zum 31. März 2023 in sechs Kategorien einreichen: Vorbildliche Projekte, MitarbeiterInnen-Initiativen, Internationales Engagement, Regionale Wertschaffung, Social Innovation & Future Challenges und Klimaschutz. Die bundesweite Preisverleihung findet am 4. Oktober 2023 in Wien statt.

Näheres: www.trigos.at

TRIGOS Österreich/APA-Fotoservice/Juhasz